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دراما المتحدة

أستاذ علوم سياسية: احتفالية «قادرون باختلاف» تؤكد التزام الدولة بدعم ذوي الهمم

كتب:

مكرم شعبان
09:54 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
احتفالية قادرون باختلاف 

احتفالية قادرون باختلاف 

أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن احتفالية «قادرون باختلاف»، حدث مهم يُعبّر عن التزام الدولة المصرية بدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

دعم قادرون باختلاف 

أشار إلى أن الاحتفالية التي أقيمت بحضور الرئيس السيسي، تؤكد إيمان القيادة السياسية بقدرات ذوي الهمم وإمكاناتهم، مثمنا دعم الرئيس لذوي الهمم في مختلف المجالات، من التعليم إلى العمل إلى الرياضة.

تمكين ذوي الهمم من تحقيق طموحاتهم

وشدد على أن دعم ذوي الهمم واجب وطني يجب على جميع أفراد المجتمع المشاركة فيه، داعيا إلى تكثيف الجهود لتمكين ذوي الهمم من تحقيق طموحاتهم والإسهام في بناء المجتمع.

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