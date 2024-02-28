فنانون: صوت ذوي الهمم أصبح مسموعاً

وسط فيض من المشاعر الإنسانية، نُظِمت احتفالية «قادرون باختلاف» فى نسختها الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، التى عكست رسائل طمأنة وثقة بالنفس، وتخللتها مشاهد أظهرت سِعة صدر الرئيس فى حواره مع الشباب وصغار السن وذوى الهمم وحرصه على احتوائهم، من بينها مشهد ارتباك الممثلة الشابة رنا رئيس، إثر تلعثمها ولم تستطع التحكم فى عباراتها التى حاولت النطق بها، وحاول الرئيس رفع الحرج عنها بطمأنتها بكلمات تحمل كثيراً من مشاعر «الأبوة».

«رنا» عبرت عن سعادتها الشديدة بمشاركتها فى احتفالية «قادرون باختلاف»، فى نسختها الخامسة، وقدمت إحدى فتيات مصر من ذوى الهمم، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مضيفة: «شرف كبير لى الوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى»، وعن سبب توترها وبكائها أمام الرئيس، قالت: «شعرت بتوتر شديد، وفى النهاية أنا بشر وإنسانة ووقفت أمام الرئيس السيسى، فشعرت برهبة شديدة».

من جانبه، أشاد الفنان محمد عزمى، من ذوى القدرات الخاصة، بدور الدولة فى الاهتمام بشباب ذوى الهمم وتحفيزهم واكتشاف مواهبهم وإخراج قدراتهم الإبداعية فى جميع المجالات سواءً كانت فى الفن أو التمثيل أو غيرهما من المجالات، متابعاً، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «منذ تولى الرئيس منصبه، تولى الدولة اهتماماً متزايداً بذوى الهمم، وأصبح لهم صوت واضح وظهور فى جميع الأعمال التليفزيونية والفنية، كما أصبح دمجهم فى جميع المجالات من الأشياء الملحوظة».

وقال الفنان الشاب عمرو عادل، من ذوى الاحتياجات الخاصة، إنّ اهتمام الدولة بهم أصبح واضحاً، وهناك حالة من الدعم والتشجيع لذوى الهمم، ومحاولات إظهار قدراتهم ومواهبهم الكامنة، مضيفاً: «أنا شخصياً أصبح لى مكان داخل المجال الفنى، والحقيقة أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بذوى القدرات الخاصة فى مختلف المجالات وتفتح الأبواب التى كانت مغلقة فى السابق».