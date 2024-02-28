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دراما المتحدة

قصف إسرائيلي كثيف لعدد من المواقع في الجنوب اللبناني

كتب:

يارا أشرف
11:06 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
لبنان - صورة أرشيفية

لبنان - صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بقصف إسرائيلي كثيف، لعدد من المواقع في الجنوب اللبناني.

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بقلم يارا أشرف