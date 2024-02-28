قصف إسرائيلي كثيف لعدد من المواقع في الجنوب اللبناني كتب: يارا أشرف 11:06 م | الأربعاء 28 فبراير 2024 لبنان - صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بقصف إسرائيلي كثيف، لعدد من المواقع في الجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: قصف صاروخي على مدينة السيدة زينب جنوب دمشق «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يدمر المخابز القليلة المتبقية في غزة «القاهرة الإخبارية»: ارتقاء عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي على 3 منازل وسط غزة القاهرة الإخبارية: ربع أهالي قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة القاهرة الإخبارية قصف إسرائيلي بقلم يارا أشرف