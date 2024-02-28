بعد توقيع اتفاقات استثمارية ضخمة.. هل تتراجع أسعار الذهب قريبا؟

وقعت الحكومة اليوم 7 اتفاقيات مع مُطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوزالـ 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، ما جعل البعض يتساءل حول توقعات أسعار الذهب الفترة المٌقبلة مع توافر الدولار.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تلك الاستثمارات منها ما هو سيُوجه إلى شراء الآلات، ومنها ما سيوجه لإنشاء المشروع نفسه، حيث سيتم ضخ تلك المليارات بالدولار في البنك المصري، ويتم الحصول على ما يُعادلها بالجنيه المصري لإنشاء المشروع، وبالتالي فإن تلك الاتفاقات لن يكون لها تأثير على المدى المتوسط.

تراجع أسعار الذهب

وتوقع «جاب الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تتراجع أسعار الذهب في مصر، مع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث شهد سعر الصرف تراجعات مٌتتالية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3371 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2950 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2528 جنيها للشراء، بدون مصنعية.