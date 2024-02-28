تراجع كبير في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم ..«عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 في مصر، انخفاضاً كبيراً، خلال بداية التعاملات المسائية بنحو 40 جنيهاً، مقارنة بأسعار بداية التعاملات اليومية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2950 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 3371 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2950 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2528 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1972 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 23600 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2027 دولارا للشراء.