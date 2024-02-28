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مدير «القاهرة للدراسات»: الدولار في انخفاض مستمر بسبب «رأس الحكمة»

كتب:

عمرو هلال
06:30 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الدكتور عبدالمنعم السيد

الدكتور عبدالمنعم السيد

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه منذ الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» التاريخية الجمعة الماضية، والتي تمت بالشراكة بين مصر والإمارات، عاد صداها على السوق، بإيداع 35 مليار دولار، مشددًا على أنه منذ إعلان الصفقة والسوق الموازية للدولار بدأت في الانخفاض بشكل كبير.

مردود «رأس الحكمة» عاد على الأسواق  

وأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه مع ما تم الإعلان عنه بشأن صفقة «رأس الحكمة» في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه دخل بالأمس دفعة من الأموال وسيكون هناك دفعة أخرى من الأموال يوم الجمعة الماضية والتي سيكون لها مردود كبير على السوق المصري والاقتصاد بشكل كبير.

 

ونوه أنه مع إعلان وتصريحات اليوم سيكون هناك انخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازية وارتياحيه داخل الأسواق على السلع والخدمات، مشددًا أن انخفاض الدولار ليس مؤقتا ولكنه فعلي ومستمر، موضحًا أنه كان هناك نزول وانخفاض للدولار وارتد مرة أخرى، إلا أن هذه المرة هناك حصيلة دولارية في هذه الشراكة وهو ما يجعل الدولة المصرية الإفراج عن البضائع.

وشدد على أن بهذه الشراكة والحصيلة الدولارية سيكون هناك استقرار في الاقتصاد المصري وتوفير السلع المستوردة بشكل جيد وانخفاض سعر السلع سيأتي تدريجيًا والانخفاض سيكون بعد نهاية الدورة الاقتصادية لأي خدمة وسلعة وسنشهد انخفاضا أكبر.

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