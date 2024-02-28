بعد تراجع الدولار في السوق الموازية.. أسعار الغلال تنخفض بنحو 7 آلاف جنيه للطن

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الغلال انخفضت في المتوسط بنحو 7 آلاف جنيه في الطن في الكثير من أنواع الغلال، لافتا إلى أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19 ألفا و500 جنيه للطن إلى 12 ألفا و500 جنيه في أسواق الجملة.

أسعار الذرة

وأضاف عبدالرحمن، أن كل أسعار الغلال تراجعت، حيث انخفض أردب الذرة البيضاء من 2600 إلى 1700 جنيه زنة 140 كيلو وانخفضت الذرة الرفيعة «حورس» من 2800 للأردب إلى 2000 جنيه، زنة الأردب 160 كيلو، وانخفض أردب السمسم زنة 120 كيلو من 14 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه.

سعر فول الصويا

وأشار أبوصدام إلى أن طن فول الصويا انخفض لدى تجار الجملة من 44 ألف جنيه خلال الأيام القليلة الماضية قبل خبر الصفقة إلى 29 ألف جنيه للطن حاليا، وانخفض طن الفاصوليا من 90 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه، وانخفض طن الكراوية من 115 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه، وانخفض سعر طن الكسبرة من 70 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وانخفض أردب القمح من 3000 جنيه إلى 2000 جنيه زنة 150 كيلو وانخفض سعر أردب الشعير من 2000 جنيه للأردب زنة 125 كيلو إلى ألف و500 جنيه

وأكد أبو صدام أن انخفاض الأسعار بهذة الصورة يؤكد أن المنتجات موجودة على أرض مصر، وأن ارتفاع الأسعار كان سببه الأساسي الاستغلال والاحتكار والشائعات، وأن كل الأسعار سوف تنخفض الأيام المقبلة بعد انهيار أسعار الدولار بالسوق الموازية وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجة خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسة في مخازن التجار.