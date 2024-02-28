تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. انطلاق الموسم الثالث من مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة بجوائز مالية ضخمة

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق الموسم الثالث من مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة STARTUP POWER، والتي تقام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وكشف "أبو هشيمة" عن عدد من المفاجآت هذا الموسم، يأتي على رأسها مضاعفة الجوائز هذا الموسم عن المواسم السابقة 4 مرات، بالإضافة إلى رفع السن للمتقدمين من 35 عاماَ إلى 40 عاماً، ليصح السن المقبول لتقديم الأفكار من 21 عاماً إلى 40 عاماً.

وتتبنى المسابقة هذا العام دعم الأفكار التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر وتصنيع الحاصلات الزراعية، فقررت المسابقة تخصيص جوائز إضافية للأفكار المتميزة في المجالات سالفة الذكر.

جدير بالذكر أن الموسمين الماضيين من المسابقة تقدم لها ما يزيد عن 15 ألف متسابق، من مختلف محافظات الجمهورية، وغطت كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية. تقام المسابقة بالتعاون مع جهاز دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتولى إعداد برنامج تدريبي على أعلى مستوى، لمساعدة المتسابقين في تقديم أفكارهم بأفضل شكل ممكن، وتحقيق الاستدامة بعد الفوز في المسابقة.