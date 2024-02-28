التحالف الوطني ينظم قافلة طبية مجانية في المنوفية

شهدت قرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، قافلة طبية بها جميع التخصصات، نظمتها مؤسسة راعي مصر للتنمية، وهي إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة وبأسعار رمزية في الكشوفات الطبية.

توافر جميع التخصصات الطبية

وقالت الدكتورة سحر إبراهيم مديرة قوافل راعي مصر بالمنوفية، إن القافلة الطبية يوجد بها جميع التخصصات الطبية مثل «الباطنة - أطفال - عظام - رمد - نساء وتوليد - أنف وأذن وحنجرة - وغيرها»، بالإضافة إلى وجود جهاز سونار وأدوية علاجية مجانا ونظارات طبية بأسعار مخفضة مع توافر أطباء متخصصة وخدمة جيدة على مدار اليوم.

إقبال على القافلة

وأكدت «سحر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالًا كبيرًا من الحالات المرضية للكشف في القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني، للوصول إلى القرى النائية وتوفير كافة الخدمات اللازمة لها، موضحة أنهم يحرصون على الدعاية للقافلة الطبية قبل نزولهم بعدة أيام لحث المواطنين للاستفادة من الخدمة الطبية المجانية.