التحالف الوطني ينظم أكبر مائدة رحمن بميدان السيدة نفيسة طوال شهر رمضان

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان، من خلال تقديم وجبات ساخنة، بالتعاون مع مجموعة من فاعلي الخير لإعداد أكبر مائدة رحمن من نوعها في ساحة انتظار السيارات بميدان السيدة نفيسة.

رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنّ المؤسسة يسعدها التعاون مع فاعلي الخير بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية خاصة في الشهر الكريم، وأنّ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها والمنطقة المحيطة به، لها في قلب كل مصري مكانة خاصة لارتباطه وجدانيا باسم نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وكثير من الأسر تقصدها في رمضان، ما حفز المؤسسة للتعاون مع فاعلي الخير لتنفيد المائدة هذا العام، وتزويدها ببعض الأطعمة المهمة مثل الدجاج.

مائدة الرحمن الكبرى

وأكد أنّ تعاون صناع الخير لتنظيم مائدة الرحمن الكبرى بمنطقة السيدة نفيسة، يأتي تزامننا مع برنامج دعم طموح يستهدف 200 ألفا من الأسر الأولى بالرعاية في الجمهورية، بواقع مليون مواطن مستفيد تطلقه صناع الخير، على أن تُعلن التفاصيل قريبا جدا.

وتابع أنّ المائدة في ساحة مسجد السيدة نفيسة تستهدف عمل 3 آلاف وجبة ساخنة يوميا يتم تقديم 2000 منها للمترددين على المائدة، و1000 منها يتم توزيعه على الأسر المستحقة في أماكن وجودها أو معيشتها.