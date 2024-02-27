التحالف الوطني يعرض مسرحية تقاطع الأحلام: اكتشاف مواهب الأطفال بروض الفرج

شهد مسرح مركز شباب روض الفرج اليوم الثلاثاء انطلاق عرض مسرحية «تقاطع الأحلام» بتقديم من عدد من أطفال المنطقة، تحت إشراف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي متمثلا في مؤسسة صناع الحياة.

مسرحية تقاطع الأحلام

وحضر العرض المسرحي العديد من الأهالي والمواطنين، وتواجد أطفال الكشافة بزيهم الرسمي والتقليدي من أجل مشاهدة العرض المسرحي الذي يقدمه أطفال التحالف الوطني على خشبة مسرح مركز شباب روض الفرج.

وقال مصطفى عاطف، قائد مجموعة ألفا الكشفية لـ«الوطن» إنه يثمن فكرة التحالف الوطني بجعل الأطفال يقدمون العرض المسرحي لأن التنشئة تبدأ من الصغر، ولابد من غرز القيم والأفكار الإيجابية في الأطفال.

أطفال من الكشافة في المسرحية

وأضاف أن الكشافة حرصت على أن تأتي بمجموعة من أطفالها في أعمار مقاربة لأعمار الأطفال المقدمين للعرض المسرحي حتى يستفيدوا من القيم والرسائل التي تبث من خلال المسرحية.

وقال قائد المجموعة الكشفية إن الأطفال يفهمون بعضا أفضل من فهمهم للكبار نظرا للتقارب الذي بينهم، ونحن في الكشافة نعمل على غرز المبادئ الحميدة في أطفالنا لذا قررنا أن نجعلهم يحضروا العرض للاستفادة منه، فالرسائل تصل بشكل أكبر وقوى بين الأطفال ذات الأعمار المتقاربة.