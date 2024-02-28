التحالف الوطني: الكشف على 254 حالة في قافلة طبية مجانا بالمنوفية

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية قافلة طبية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين للاستفادة من الخدمة الطبية المجانية المقدمة في القافلة طوال اليوم.

إجمالي الكشف الطبي

وأكدت الدكتورة سحر إبراهيم مديرة قوافل راعي مصر بالمنوفية، أن هذه القافلة الطبية تحت مظلة التحالف الوطني لدعم المرضى والمحتاجين في القرى المختلفة من خلال توفير الكادر الطبي والأدوية العلاجية بالمجان، وبلغ إجمالي عدد الحالات المرضية التي استفادت من الكشف 254 حالة وهو الرقم المستهدف من القافلة.

قوافل طبية على مدار الشهر

وتابعت «سحر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤسسة راعي مصر للتنمية نظمت العديد من القوافل خلال الأشهر الماضية، مع توفير كافة التخصصات الطبية اللازمة مثل «الباطنة - أطفال - عظام - رمد - نساء وتوليد - أنف وأذن وحنجرة - وغيرها»، مؤكدة أن هذه القوافل تعود بالنفع والفائدة على جميع أهالي محافظة المنوفية خصوصا محدودي الدخل لمواجهة الأمراض التي تواجههم.