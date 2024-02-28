عرض مسلسل سر المسجد بجميع أنحاء العالم في رمضان.. «يؤثر في سلوك الأطفال»

تعتبر مسلسلات الأطفال من الأعمال الفنية التي تهتم بها الأسرة المصرية، نظرا لأنها تؤثر في سلوك وشخصية الصغار ووجدانهم، ومنذ ساعات أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT، عن مسلسل أنيميشن جديد اسمه سر المسجد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك 2024.

المسلسل سيكون متوفرا في جميع أنحاء العالم

ونشرت صفحة watch it بوسترات الشخصيات، المقرر ظهورها في المسلسل، وعلقت: «انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا»، موضحة أن المسلسل سيكون متوفرا في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن أحداث مسلسل سر المسجد تدور حول التربية الدينية للأطفال، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

كما طرحت أيضًا منصة watch it البوسترات الدعائية لمسلسل «سر المسجد»، وكشفت عن أسماء بعض الشخصيات المقرر وجودها خلال أحداث المسلسل، مثل: الأب أمين، القرد ميمو، ياسين، حبيبة، سيف.

برومو مسلسل سر المسجد

ومنذ عدة أيام نشرت منصة «Watch it» الرقمية، برومو مسلسل الأنيميشن سر المسجد، معلقين: «سيف معندوش اختيارات ولازم يكمل المغامرة لآخرها»، ومن المقرر أن يتضمن المسلسل بعض مغامرات بين أبطال العمل من الأطفال.

وتلك النوعية من مسلسلات الأطفال، ينصح بها الأطباء النفسيون، حيث أشاد الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي، خلال حديثه لـ«الوطن»، بمسلسل سر المسجد، مؤكدًا أن تلك الأعمال تنعكس على سلوك الأطفال، خاصة لأنهم يفضلون تقنية الأنيميشن، حيث إنها توجههم بطريقة مباشرة للأمور الدينية والاجتماعية.