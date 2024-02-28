رئيس الإنتاج الوثائقي بـ«المتحدة»: إنتاج فيلم للفائز بالمركز الأول بمهرجان الإسماعيلية

قال شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك استعداد لتقديم تنوع أكثر فى الإنتاج الوثائقي، مشيرًا الى أنهم بصدد إنتاج مشترك مع شركات خارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»: «نزداد في التعامل بنظام المنتج المنفذ، لاستنهاض الصناعة في مصر، العام الماضي وبعد أيام من الإطلاق، كانت الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية، وفى تلك اللحظة، لم يكن أمامنا سوى أن نكتفى بتغطية الفعاليات برسالة يومية».

وتابع: «بعد عام، في الدورة الحالية الـ25 (اليوبيل الفضي للمهرجان)، وهو واحد من أعرق المهرجانات النوعية في المنطقة العربية كلها، بالتنسيق مع رئيس المهرجان الناقد الفني عصام زكريا، فكرنا ازاى يبقى فيه تواجد وشراكة وتعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن خلال قطاع الإنتاج الوثائقي، وقناة الوثائقية، وبين المهرجان الذى يتم تحت مظلة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر».

وأكمل: «فكرنا ازاي التعاون يكون مثمر، وفكرت هل ممكن تكون فيه جائزة مادية برقم مالي يقدم، وفكرت مهما كانت القيمة المادية للجائزة في النهاية هي قيمة مالية، وقررنا تكون الجائزة إيجابية، وروحنا الفرع الخاص بمشاريع الطلبة، وهذا الفرع قاصر على المصريين».

وقال: «اللي هيفوز بالمركز الأول هنتج لك فيلمك، وأوفر لك لوجيستيًا كل الإمكانيات لإنتاج فيلم وثائقي فى هذة المرحلة المبكرة، وهعرض الفيلم على شاشة الوثائقية على منصات الشركة المتحدة».