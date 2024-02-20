رمضان 2024.. «واتش إت» تروج لمسلسل الكرتون سر المسجد

روجت منصة «واتش إت» الرقمية للمسلسل «الأنيميشن» سر المسجد، منذ قليل، وذلك من خلال نشر مجموعة بوسترات له على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طرح بوسترات مسلسل سر المسجد

ونشرت منصة «واتش إت» الرقمية مجموعة من البوسترات للمسلسل الكرتوني سر المسجد، وعلقت عليها: «انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على واتش إت في شهر رمضان 2024».

الشخصيات الأنيميشن

وكشفت عن الشخصيات الأنيميشن التي تظهر في المسلسل ومنها شخصية سيف وحبيبة والأب أمين وياسين وشروق والشيخ صلاح وغلباوي وراشد ووصريح واللص الملثم والقرد ميمو والربوت فلتة.

مسلسل يحيى وكنوز

ولم يعتبر هذا العمل الكرتوني الوحيد الذي روجت له منصة «واتش إت» بل روجت من قبل للجزء الثالث من مسلسل الكرتون الشهير يحيى وكنوز، وذلك من خلال نشر البوستر الرسمي له على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، معلقة: «انتظروا الجزء الثالث من مغامرات يحيى وكنوز (أرض الحكايات) على منصة واتش إت».

أبطال يحيى وكنوز

ومن الفنانين المفترض أن يشاركوا في الجزء الثالث من المسلسل؛ عصام السقا الذي شارك في الجزئين الأول والثاني من العمل إلى جانب محمد ثروت وعلاء مرسي وغيرهم.