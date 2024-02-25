بعد طرح برومو مسلسل الأنيميشن سر المسجد.. كيف يتعلق الطفل ببطله المفضل؟

اعتادت الأسرة المصرية، التي تضم بينها الأطفال، على الالتفاف حول التلفزيون بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك لمشاهدة المسلسلات الكرتونية، التي تعزز القيم التربوية وتساهم في تنشئة الأطفال على مكارم الأخلاق.

قصة مسلسل سر المسجد رمضان 2024؟

ومع العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، يبقى الأطفال وأولياء الأمور على موعد مع مسلسل الأنيميشن «سر المسجد» المقرر عرضه في رمضان 2024 على شاشات المتحدة، والذي تدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال.

وطرحت منصة «Watch it» الرقمية، البرومو التشويقي للعمل، كاشفة عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال الأحداث بمسلسل سر المسجد، وهم: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغريهم.

وتضمن البرومو أحداث التربية الدينية للأطفال وبعض مغامرات أبطال المسلسل من الأطفال، وعلقت صفحة «Watch it» على البرومو: «سيف معندوش اختيارات ولازم يكمل المغامرة لآخرها».

مفاجأة في قصة مسلسل سر المسجد رمضان 2024؟

وأشاد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي، بالعمل المقرر طرحه في رمضان، والموجه خصيصًا للأطفال، مؤكدًا أنه من شأنه فعل ما لم يفعله أوامر أولياء الأمور ونصائحهم.

وأكّد «رامي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنّ رسالة الأعمال الكرتونية تنعكس على سلوك الطفل الذي يفضل تقنية الأنميشن: «الطفل شاف القصة والنتيجة على البطل اللي اتعلق بصوته وشكله، طبيعي هيعمل الإيجابيات وهيرفض من نفسه السلبيات عشان ميتعرضش لمشكلة زي البطل اللي اتعلق بيه».

ونصح أستاذ الطب النفسي، بضرورة متابعة الأطفال لمثل هذه الأنواع من المسلسلات التي بالفعل تظل بأذهانهم وتوجههم بطريقة مباشرة، خاصة في الأمور الدينية والاجتماعية.