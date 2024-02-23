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منصة WATCH IT تطرح بوستر مسلسل الأطفال سر المسجد.. (صورة)

كتب:

بسمة شطا
01:50 م | الجمعة 23 فبراير 2024
مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

كشفت منصة WATCH IT عن البوستر الرسمي لمسلسل سر المسجد، الذي سيُعرض في رمضان 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

طرح بوستر مسلسل سر المسجد

طرحت WATCH IT البوستر الذي تضمن عددا من الشخصيات الكرتونية وعلقت: «انتظروا مسلسل سر المسجد على WATCH IT».

يذكر أن منصة WATCH IT ستعرض عددا كبيرا من الأعمال الدرامية في رمضان 2024، من بينها الحشاشين لكريم عبد العزيز وجودر لياسر جلال والكبير أوي 8 لأحمد مكي وصيد العقارب لغادة عبد الرازق وبيت الرفاعي لأمير كرارة والمعلم لمصطفى شعبان وحق عرب لأحمد العوضي.

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بقلم بسمة شطا