«مساء dmc» يحتفي بأطفال «قادرون باختلاف».. وأحد المشاركين: «فرحنا أوي»

أجرى برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية شيرين عفت، عبر فضائية «dmc»، فقرة حوارية مع مجموعة من أطفال ذوي الهمم، والذين شاركوا اليوم في احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أحد المشاركين: «الحفلة كانت جميلة»

وقال الطفل عمر أيمن الشحات، بطل في لعبة السباحة وأحد المشاركين في «قادرون باختلاف»، إنه يبلغ من العمر 12 عام، في الصف السادس الابتدائي، وكان يمارس لعبة السباحة في النادي المصري القاهري، وحاصل على 25 ميدالية، مشيدا بحفل «قادرون باختلاف»: «كان يوم جميل النهارده وفرحنا، وأنا مكنتش عايز الحفلة تخلص، وزعلت جدا لما خلصت».

مشارك آخر يعرب عن سعادته بالحفل

وفي نفس الصدد، استهل الطفل إبراهيم محمد علوان، وأحد المشاركين في «قادرون باختلاف»، كلامه بتعريف نفسه، قائلا: «أنا عندي 12 سنة، وفي الصف الأول الإعدادي، ومن محافظة القليوبية، وأنا معروف بين الجميع بكون «جنتل مان» عشان دائما بساعد أصحابي»، معربا عن سعادته بالمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف».

ووأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسي بيحبني أوي»، معربا عن سعادته في احتفالية «قادرون باختلاف»، متابعا: «أنا حاصل على أكثر من ميدالية في التايكوندو والجري، وبابا وماما وأخواتي بيشجعوني على ده».