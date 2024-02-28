أسماء الأطباء الفائزين في القرعة العلنية للبعثة الطبية للحج بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أسماء الأطباء الفائزين بالقرعة العلنية للبعثة الطبية للحج، للعام الحالي 2024 ميلادية - 1445 هجرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

أسماء الأطباء الفائزين بالقرعة العلنية للبعثة الطبية للحج بكفر الشيخ

وفاز في القرعة العلنية للبعثة الطبية للحج 5 أطباء من محافظة كفر الشيخ، وهم كالتالي:

1- الدكتور زكي محمد زكي شعيب.

2- الدكتور هاني السعيد أبو النضر.

3- الدكتور محمد عمر خليفة.

4- الدكتور محمد سمير شحاته.

5- الدكتورة محاسن محمد محي الدين.

وكيل وزارة الصحة يُهنئ الأطباء الفائزين بالقرعة

وتقدم الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة كفر الشيخ، بخالص التهاني والتبريكات الأطباء الفائزين بالقرعة العلنية للبعثة الطبية للحج، للعام الحالي 2024 ميلادية - 1445 هجرية، داعياً الله أنّ يتقبل منهم صالح الأعمال.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد قرّرت في شهر ديسمبر 2023 الماضي فتح باب التقديم في البعثة الطبية المصرية للحج 2024، انطلاقاً من دور البعثة ومسئوليتها عن رعاية الحجاج المصريين وقائياً وعلاجياً، فضلاً عن حماية البلاد من تسرب الأمراض المعدية بعد عودة الحجاج إلى البلاد.