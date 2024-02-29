جيلان علاء: كواليس مسلسل فراولة مع نيللي كريم كوميدية ولذيذة

أعربت الفنانة جيلان علاء عن سعادتها للمشاركة للمرة الثانية مع الفنانة نيللي كريم في عمل درامي رمضاني، بعد تعاونهما في مسلسل «فاتن أمل حربي».

وقالت جيلان علاء في تصريحات لـ«الوطن» إنها تربطها علاقة صداقة وزمالة عمل مع نيللي، وأنها ستظهر في مختلف مراحل الأحداث بإطار كوميدي، مشيرة إلى أن شخصية نيللي كريم في المسلسل تتميز بالكوميديا والخفة واللذة، بخلاف أجواء مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي كان يتطلب منها التركيز العالي والجدية.

مسلسل فراولة

وتشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل فروالة الذي ينتمي لنوعيه مسلسلات ال15 حلقة وينتمي الي الكوميديا،ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فروالة في 15 حلقة حول فتاة تدعى فروالة، ابنة حارس عقار، تتمتع بقدرة على قراءة الكف والفنجان، تتغير حياتها فجأة لتصبح صاحبة شركة عقارية، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.