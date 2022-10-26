غدا.. جيلان علاء وزوجها عز شهوان في ضيافة «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، الفنانة جيلان علاء وزوجها عز شهوان، في حلقة من المقرر عرضها غدًا الخميس، في تمام 9 مساءً، على قناة «cbc».

صفات مشتركة بين جيلان علاء وزوجها

تكشف جيلان خلال اللقاء، الصفات المشتركة بينها وبين زوجها، وكيف تختلف رؤيتهما للأمور بحسب الخبرات والتجارب، وكيف أن قصة حبهما بدأت حينما كانا في برنامج «معكم منى الشاذلي» خلال لقاء سابق، إذ اعترف بحبه لها في تلك الليلة، كما شهدت الحلقة العديد من الألعاب والتحديات بين جيلان وعز.

تفاصيل مشاركة محمد الجبالي في مهرجان الموسيقى العربية

وفي فقرة لاحقة؛ تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب التونسي محمد الجبالي، بمناسبة مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31، ليروي تفاصيل مشاركته 8 مرات في المهرجان وذكرياته معه.

ويقدم «الجبالي» خلال اللقاء عددًا من الأغاني، منها «لاموني اللي غاروا مني»، «يا واحشني رد عليا»، كما يتحدث عن مشواره الفني الذي بدأ عن طريق برنامج اكتشاف المواهب الذي كانت ترعاه التلفزة الوطنية التونسية «نجوم الغد».