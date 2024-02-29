في التاسعة صباحا.. معرض أهلا رمضان مدينة نصر يفتح أبوابه للمواطنين

يفتح معرض أهلا رمضان في مدينة نصر، اليوم الخميس، أبوابه للمواطنين بداية من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى العاشرة مساءً، وذلك لبيع السلع الأساسية بتخفيضات لجميع المواطنين.

تخفيضات تصل إلى 30%

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، معرض أهلا رمضان في مدينة نصر، على أن تكون التخفيضات على السلع التي يتم تقديمها للمواطنين تصل إلى 30%.

المعرض مستمر لمدة أسبوعين

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين، في منطقة أرض المعارض في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين.

وتقام معارض أهلا رمضان بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع محافظات الجمهورية وتوفر كافة المنتجات السلعية التي يحتاجها المواطنين بأسعار تنافسية وذات جودة عالية للحد من استغلال التجار.

وتوفر المعارض أيضا للمواطنين اللحوم بأسعار أقل من سعر السوق 120 جنيها، والدواجن المجمدة، وذلك سعيا من الحكومة توفير كافة السلع بأسعار تناسب كل شرائح المجتمع وما يحتاجونه أثناء شهر رمضان.

كما أنه يتوفر في المعارض أيضا الزيت، السكر، المكرونة، الفول، العدس، الألبان، الأرز، وياميش رمضان بأسعار مخفضة بنسبة 30%.