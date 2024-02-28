انخفاض أسعار الزيت والأرز في معارض أهلا رمضان بالمنوفية

قال المحاسب أسامة عزالدين وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، إن هنك تراجعا في أسعار السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان وسط فرحة من المواطنين، وإقبال على الشراء في منافذ البيع قبل حلول شهر رمضان الكريم.

تخفيضات أهلا رمضان

وأشار «عزالدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى وجود تخفيضات على السلع الغذائية الأساسية تصل إلى 30 % في جميع منافذ المبادرة، مع استمرار ضخ للسلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من الاحتياجات المنزلية للتخفيف على كاهل المواطنين خلال الفترة المقبلة.

أسعار الزيت والسكر

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن أسعار الزيت انخفضت بنسبة 20% خلال الأيام الماضية، وكذا أكياس الأرز مع ضخ كميات كبيرة منهم في منافذ أهلا رمضان، على أن يتم خفض أسعار باقي السلع الغذائية الأيام المقبلة.

وقال أحمد عمارة أحد البائعين المشاركين في المبادرة، إن سعر اللتر الزيت انخفض إلى 70 جنيها داخل المنفذ مع توافره بكميات كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض سعر كيلو الأرز إلى 27 جنيها خلال اليومين الماضيين، حيث يوجد إقبال وزحام شديد على المعارض من أجل الاستفادة من انخفاض الأسعار.