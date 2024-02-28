طرح كميات كبيرة من السكر في معارض أهلا رمضان بالعريش.. الكيلو بـ25 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء طرح كميات كبيرة من السكر في معارض أهلا رمضان في العريش خلال الفترة الجارية بتخفيضات كبرى.

كيلو السكر بـ25 جنيها بدلا من 27 جنيها

ذكرت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان، عن طرح سعر كيلو السكر في المعارض بـ25 جنيها، بدلا من 27 جنيها على أن يتم بيع كيلو واحد لكل مواطن منعا للتلاعب.

وناشدت الغرفة الأهالي عدم التزاحم على المعارض، وشراء البضائع بكميات كبيرة، خوفا من ارتفاع أسعارها مُستقبلا، في حين أكدت مديرية التموين والتجارة بمحافظة شمال سيناء في بيان، أن جميع المستلزمات الغذائية، والخضراوات، مٌتوفرة بشكل تام في المعارض والأسواق، وبتخفيضات إضافية جديدة

تفتيشات للتموين على أسواق شمال سيناء

وأضافت الغرفة التجارية أن مباحث التموين تشن عمليات تفتيش على البضائع والأسعار في اليوم مرتين، لمنع تلاعب التجار، وكانت معارض أهلا رمضان بالعريش والشيخ زويد شهدت زحاما كبيرا لشراء السلع والمنتجات.