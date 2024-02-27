هل يختلف إعلام الوراثة عن بيان ورثة المعاش؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

يحتاج الكثير من المواطنين المُستحقين للمعاش عن الشخص المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو الخاص، معرفة الفرق بين إعلام الوراثة وبيان ورثة المعاش، حتي يتمكّنوا من صرف المعاش.

الفرق بين إعلام الوراثة وبيان ورثة المعاش

وأجاب الخبير القانوني والمحامي أيمن محفوظ عن الفرق بين إعلام الوراثة وبيان ورثة المعاش؟ موضحًا أنَّ إعلام الوراثة عبارة عن قضية يرفعها الشخص المُستحق للمعاش في المحكمة حتى يتمكّن من الحصول على مستحقاته.

وقال «محفوظ» خلال حديثه لـ«الوطن» إن بيان ورثة المعاش عبارة عن ورقة يتم فيها كتابة أسماء الورثة حتي يتم تقديمها للمعاشات أو التأمينات الاجتماعية لصرف المستحقات السريعة مثل مصاريف الجنازة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة وبيان الورثة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة جاءت كالتالي:

1- تقديم طلب لاستخراج إعلام الوراثة موجه إلى رئيس المحكمة.

2- أصل من شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

3- 4 دمغات محاماة.

4- بيان مكتوب بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج بيان ورثة المعاش جاءت كالآتي:

1- صور من شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء المُستحقين للمعاش.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

3- وثيقة الزواج.

4- صور من إيصالات استهلاك الكهرباء أو المياه.