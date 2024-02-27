طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم في خطوات بسيطة

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال أيام قليلة لصرف المعاشات لـ11 مليون مواطن للمُستحقين سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص، عن شهر مارس المُقبل وذلك بالزيادة المُقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وأتاحت الهيئة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية.

1- يدخل الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عر الرابط الآتي: https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=5.

2- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن البيانات الأساسية الخاصة بالمعاش.

3- إدخال الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا وكلمة المرور.

4- ستظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش على الفور.

بكير صرف الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أقرّ خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير صرف الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات في شهر مارس المُقبل كحد أقصى 15%.

ووفقًا للقانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات بالزيادة في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرًا للظروف الحالية تم تبكير موعد الصرف على أن يكون خلال شهر مارس بدلًا من يوليو.