9 محافظات ضمن قائمة المناطق الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. اعرفها

قالت غرف عمليات المحافظات، إن طقس اليوم الخميس يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خاصة في محافظات الصعيد، حيث تكون الأجواء مائلة للحرارة على الشمال حارة على الجنوب.

أكثر محافظات ارتفاعا في درجات الحرارة

و كشف بيان غرف عمليات المحافظات أن هناك 9 محافظات هي الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، وهي: بني سويف والفيوم و المنيا واسيوط و الأقصر وأسوان سوهاج وقنا والبحر الأحمر، وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

بني سويف 28. 18

الفيوم 28. 13

المنيا. 28 18

أسيوط 29 13

سوهاج 29 17

قنا 30 15

الأقصر 31 15

أسوان 30 16

البحر الأحمر 28 17

طقس مائل للحرارة

وأشارت غرف عمليات المحافظات إلى أن سبب ارتفاع درجات الحرارة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة حيث سوف تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى، ويعقب ذلك الارتفاع انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا.