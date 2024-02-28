حالة الطقس الأيام المقبلة.. تغييرات مفاجئة وتحذيرات من الأرصاد للمحافظات

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بمختلف المحافظات تغييرات مفاجئة في الأحوال الجوية، وتكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل هذه التغييرات، محذرة سكان بعض المناطق التي ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة، بينما تستمر ظاهرة جوية على أغلب المحافظات المرتبطة بشهر أمشير الشهير بـ«أبو الزعابيب».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، وتحذيرات الأرصاد الجوية، فضلًا عن درجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس اليوم وغدا

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم وغدا يشهد أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وأقاليم شمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يتحوّل إلى بارد في أول الليل، ويكون شديد البرودة في آخره خلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا في مصر

وتحذر الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية ضمن حالة الطقس غدا في مصر، إذ تشهد كثافة الشبورة المائية على عدد كبير من الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما تصل لحد الضباب على مناطق من مدن القناة، والوجه البحري.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات فإنّه من المتوقع أن تشهد أغلب المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من غدًا الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس، إذ تأتي حالة الطقس لمدة 5 أيام كالآتي:

- الخميس 29 فبراير 2024.. كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق خلال الصباح الباكر، وتصل لحد الضباب على بعض المناطق، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الجمعة 1 مارس 2024.. أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق، ونشاط الرياح على محافظة جنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وأقاليم الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

- السبت 2 مارس 2024.. أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط الرياح على كافة الأنحاء.

- الأحد 3 مارس والإثنين 4 مارس 2024.. شبورة مائية على أغلب الطرق.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع بحسب الأرصاد الجوية كما يلي:

عواصف أمشير أبو الزعابيب

تجدر الإشارة إلى أنّ الشهر الجاري يشهد عواصف ترابية ورملية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك حتى 9 مارس المقبل، إذ ينتهي شهر أمشير ويبدأ شهر برمهات والذي يشهد رياح الحسوم التي ذُكرت في القرآن الكريم.