«الأرصاد» عن ارتفاع الحرارة: الطقس يشهد فترة انتقالية بين الشتاء والربيع

قالت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نمر حاليا بفترة انتقالية بين فصل الشتاء وفصل الربيع، لذا نشهد موجات ارتفاعات في درجات الحرارة أحيانا.

نهاية الشتاء وبداية الربيع

وأضافت منار غانم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ التوزيعات الضغطية في تلك الفترة توضح وجود حالة تذبذب في قيم الحرارة بين النهار وبين الليل، وهي ظواهر طقسية مرتبطة بتلك الفترة الانتقالية بين نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع الذي سيحل بعد نحو 23 يومًا من الآن وخاصة في 21 مارس المقبل، إذ أن آخر أيام فصل الشتاء ستكون 20 مارس المقبل، لذا نشهد فارقًا كبيرًا في درجات الحرارة بين أيام الأسبوع الواحد وستظل مستمرة حتى نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

انخفاض جديد في درجات الحرارة

وأشارت إلى أنَّه من المتوقع أن نشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الأيام الأخيرة من الشتاء عودة الاضطرابات الجوية والأمطار وانخفاض درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.