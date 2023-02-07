أكثر المحافظات والمدن صقيعا غدا.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة أقل من الصفر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن كميات سقوط الأمطار ستقل غدا، وتنحصر على السواحل الشمالية للبلاد، في حين تظل الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية والشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح المبكر.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أن الجو غدا سيكون شديد البرودة ليلا، وبارد نهارا على كل أنحاء الجمهورية.

ويتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد والوادي الجديد، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يلي، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية:

- نخل 15 - -01

- كاترين 11 - -02

- الوادي الجديد 18 – 04

- المنيا 16 - 04

- أسيوط 17- 04

- سيوة 15 - 05

- سوهاج 17 - 05

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 10

- شرم الشيخ 20 - 12

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 08

- مطروح 15 - 09

- السلوم 14 - 08

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 15

- حلايب 20 - 16

- أبو رماد 21 - 14

- رأس حدربة 20 - 15

- الفيوم 16 - 06

- بني سويف 16 - 06

- قنا 18 - 07

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 09

أبو سمبل 20 09