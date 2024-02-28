«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة

كشف الأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يومي الخميس والجمعة، إذ يسود غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس غدا ليلا باردة في أول الليل شديدة البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

كما تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يوم الجمعة 1 مارس.

وحذر خبراء الأرصاد، من نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وأقضى غرب البلاد على فترات متقطعة.