ما عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لأصحابه؟.. قضية يناقشها مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر الجمهور وجبة درامية دسمة، في شهر رمضان، بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وعلى مدار 30 يتابعة المشاهدين تجربة جديدة مليئة بالإثارة، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتدور القصة والأحداث عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على ابنائه، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على قنواتها، وخلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، كما أجاب المحامي بالنقض أشرف ناجي.

قانون العقوبات وضع معايير محددة لكل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، أو الامتناع عن ذلك، واحتفظ به بأي طريقة وكانت بحيازة عين تصرف فيها، تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك، وطبقًا للمادة 917، يعاقب كل من امتنع بالعمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 لـ 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وجاء قانون العقوبات بأن كل من امتنع عن تسليم أي وراث نصيبه يجوز للمحروم من الإرث مقاضاته، والمطالبة بحبسه حتى يحصل على حقه.

كما يجب إنذار المستولي على الميراث أو الممتنع عن تسليم المستندات الدالة على الإرث، ويجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك حتى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، في حال اخذ الوارث حقه.