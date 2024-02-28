نقاد: «بيت الرفاعي» سيجذب المشاهدين.. و«كرارة» من أهم نجوم الساحة

«المتولى»: «كرارة وميمى» دويتو ناجح.. و«سعدالدين»: السيناريو هو الفيصل

قال الناقد الفنى رامى المتولى إنه يتوقع تحقيق «بيت الرفاعى» نجاحاً كبيراً فى دراما رمضان، لاسيما أن أمير كرارة أحد أهم النجوم الموجودين على الساحة حالياً، ويملك رصيداً من النجاح، سواء على مستوى السينما أو الدراما التليفزيونية.

وقال «المتولى» لـ«الوطن» إن أمير كرارة وبيتر ميمى يشكلان «دويتو» ناجحاً، وذلك بعد تعاونهما معاً فى أكثر من فيلم ومسلسل، مضيفاً: أعتقد أن بيتر لديه الكثير من المشروعات المؤجلة، لذلك سيظهر فى أكثر من ثوب خلال الفترة المُقبلة، وبُحكم صداقته بأمير كرارة رُبما كان «بيت الرفاعى» مشروعاً مؤجلاً بينهما لم يستطع تنفيذه بنفسه كمخرج هذا العام لانشغاله الشديد من العام الماضى بـ«الحشاشين»، لذلك تم إسناد مهمة إخراجه للمُخرج أحمد نادر جلال.

وأثنى «المتولى» على أحمد نادر جلال الذى وصفه بالمُخرج المُهم، الذى تمكن من تقديم أعمال كثيرة ناجحة، لكنه فى رأيى لم يستطع المُحافظة على هذا النجاح فى بعض الأحيان، إلا أنه يرى أن لديه تحدياً كبيراً هذا الموسم فى جذب المُشاهد إلى «بيت الرفاعى»، وأتمنى أن يستطيع هذا العام تحقيق النجاح مرة أخرى، ولكننا لن نحكم عليه إلا بعد عرض العمل. وكشف «المتولى» عن رأيه فى مُشاركة أحمد رزق وتجسيده شخصية الشرير أمام «كرارة»، قائلاً: أحمد رزق واحد من أهم الممثلين فى مصر حالياً، ويمتلك من القدرات التمثيلية ما لا يمتلكه البعض، وأتوقع أن يحقّق هذا العام نجاحاً كبيراً، وسيضيف الكثير لديه على الشخصية، بالإضافة إلى أن فريق العمل كله «كاست تقيل»، وهذا هو عامل مهم لنجاح العمل.

ويرى الناقد أحمد سعد الدين أن أمير كرارة ممثل كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة، حتى إن جمهوره أطلق عليه «باشا مصر»، لكنه فى السنوات السابقة ابتعد عن الحارة الشعبية، وذلك بعدما قدّم ثلاثة أجزاء من مسلسل «كلبش»، وأعقبها الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، وفى الحقيقة، أعتبر عودة أمير إلى الحارة الشعبية مرة أخرى بعد هذه المرحلة الفارقة فى مشواره الفنى ستكون مُختلفة بعض الشىء، حيث سيعود أمير هذه المرة فى ثوب «البطل الشعبى»، وليس البلطجى، وهذا ما سنُشاهده فى مسلسل «بيت الرفاعى».

وعن التعاون مع أحمد نادر جلال قال «سعدالدين» إن أمير ممثل يستطيع تحقيق النجاح فى فئة المسلسلات الشعبية، لأنه فى الأساس يُحب تقديم الأكشن، وأحمد نادر جلال مُخرج متميز جداً فى الأكشن بالأساس، وفى ظنى أنهما سيقدمان عملاً مختلفاً وعلى مستوى عالٍ هذا العام. ويرى «سعد الدين» أن الفاصل الوحيد فى نجاح هذا العمل من غيره هو «السيناريو»، لأن أمير ممثل جيد وأحمد نادر جلال مُخرج ممتاز، وسيحظى المسلسل بنسبة مُشاهدة عالية فى الأيام الأولى والحلقات الأولى فى رمضان، لكن الحبكة الدرامية هى الفيصل فى استمرار الجمهور فى مشاهدة المسلسل من عدمه.