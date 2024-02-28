عمرو أبوزيد: نقدم دراما شعبية في إطار تشويقي بـ«بيت الرفاعي»

«بيت الرفاعى» عمل مُتكامل حسبما تنبئ المؤشرات الأولى قبل عرضه فى رمضان المقبل، نظراً لأنه يجمع بين اثنين من أهم المخرجين فى مصر، وهما مُخرج العمل، أحمد نادر جلال، وبيتر ميمى، الذى يرتدى ثوب «المؤلف» فى هذا المسلسل، ولكن نظراً لانشغال الأخير بتصوير مسلسل «الحشاشين»، فقد قرر الاستعانة باثنين من الكُتّاب الشباب لكتابة سيناريو وحوار المسلسل، وهما عمرو أبوزيد، وهند عبدالله.

من جانبه، قال السيناريست عمرو أبوزيد إن بيتر ميمى اختاره هو وصديقته هند عبدالله لكتابة السيناريو والحوار، وعقد معهما جلسات عمل كثيرة فى البداية، مضيفاً: هذه الجلسات جاءت بعد انتهاء بيتر ميمى من كتابة القصة والمعالجة والفكرة بشكل كامل، وبدأ فى كتابة الحلقات الأولى لتكون مرجعاً لنا فى الكتابة، ودورنا الأكبر فى المسلسل كان كتابة السيناريو والحوار.

وأكد «أبوزيد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان ضمن أفراد ورشة الكاتب هانى سرحان، ورجح أن الأخير كان وراء ترشيحه هو و«هند» لبيتر ميمى، وهو الأمر الذى أسعده بشدة، بحسب قوله، متابعاً: لم يسبق لى التعامل مع بيتر ميمى أو المخرج أحمد نادر جلال من قبل، ولكنى وجدتهما فى غاية الاحترام والود والمهنية، وأعتبر تعاونى مع أحمد نادر جلال كرماً من الله، خاصة أننى مُحب لأفلامه وتربيت عليها.

وكشف «أبوزيد» عن الملامح العامة لمسلسله، قائلاً: القصة تدور فى إطار تشويقى ودراما حول شخصية البطل «ياسين»، الذى يعمل طبيب عظام، والمُنتمى لعائلة فوق المتوسطة من الناحية المادية، لكن اجتماعياً هى طبقة متوسطة، والبطل لديه شقيقتان لم تُكملا تعليمهما، وابن عم، الذى يجسد دوره الفنان أحمد رزق، وتجمعه بـ«ياسين» علاقة قوية قبل أن تتحول فى مسار آخر خلال الأحداث، ويعيش «ياسين» حياة عادية وهادئة، لكن خلال الأحداث يتورط فى أمر ما، يقلب حياته رأساً على عقب.

وصنّف «أبوزيد» مسلسل «بيت الرفاعى» من نوعية المسلسلات الشعبية، حيث تم تصوير أحداثه ما بين نزلة السمان والمنيا ومنطقة باسوس بشبرا الخيمة، مضيفاً: المخرج أحمد نادر جلال اختار أماكن شعبية وواقعية للتصوير فيها، وأتمنى أن يجد العمل إعجاب واستحسان الجمهور فى رمضان، خاصة أننى أرى أن كل عناصر المسلسل تعمل بشكل مثالى، بداية من شركة الإنتاج «سينرجى»، التى لم تبخل على العمل نهائياً، بجانب عرضه على قنوات الشركة المتحدة، وعلى مستوى الكتابة حرصت أنا و«هند»، تحت إشراف بيتر ميمى، على أن تكون جميع المشاهد والأحداث الدرامية محبوكة بشكل سليم.