رمضان 2024.. صناع بيت الرفاعي يستكملون التصوير في منزل «سعيد الطرش» ببولاق

يواصل صناع مسلسل بيت الرفاعي، تصوير أحداث المسلسل، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، ويعرض حصريًا على قناة ON، وهو المسلسل الذي يلعب بطولته أمير كرارة، ويجسد فيه شخصية طبيب عظام، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تورطه في إحدى الجرائم.

دور محمد لطفي في بيت الرفاعي

ويواصل اليوم، المُخرج أحمد نادر جلال، تصوير أحداث المسلسل في إحدى المنازل بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور، إذ أن هناك لوكيشن منزل «سعيد الطرش»، تِلك الشخصية التي يلعبها محمد لطفي، ويستمر التصوير هُناك 3 أيام أخرى.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.