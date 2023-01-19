المخرج شادي عبدالسلام: سعيد بتفاعل محاربي السرطان مع حكاية «في أمل»

نجحت حكاية «في أمل» ضمن حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، تحقيق نجاح كبير مع الجمهور، وتفاعلوا معها بشكل كبير، خاصة أنها تتطرق إلى محاربي السرطان.

شادي عبدالسلام: الجمهور تعاطف مع القصة بشكل كبير

من جهته، قال مخرج العمل شادي عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيدا جدا بردود الأفعال التي وصلتني، خاصة أن الجمهور تعاطف مع القصة بشكل كبير».

وأضاف شادي عبدالسلام: «وسعادتي كانت أكبر بأن هناك جزء كبير من المصابين بهذا المرض كانوا يشاهدون العمل، وشعروا بأننا منحناهم الأمل، وساهمنا في دعمهم النفسي، وهذا هو الجزء الأكبر من العلاج أن يتم دعمهم نفسيا».

رصد الأمر بشكل واقعي

وأكد المخرج أن «شغلهم الشاغل مع بداية انطلاق حدوتة (في أمل)، أن يتم رصد الأمر بشكل واقعي، مع تقديم الدعم النفسي، فبدأت الحكاية برصد حالة الإحباط والمعاناة التي يعيشها حاملي هذا المرض، ومن ثم دعمهم نفسيا بأن هناك أمل للشفاء وللحياة وأنهم يستطيعون محاربته».

يذكر أن حكاية في أمل من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، يشارك في بطولتها عدد من الفنانين، منهم كارولين عزمي ومحمد كيلاني وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبدالسلام.