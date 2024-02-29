عصام كاريكا عن حفل زفاف ابنته: «تاني مرة ألبس بدلة في حياتي»

حل الفنان عصام كاريكا ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، الذي يُبث عبر شاشة «ON»، وتحدث خلال الحلقة عن حضور عدد كبير من الفنانين حفل زفاف ابنته، معبرًا عن سعادته بحضور نجوم الفن لهذه المناسبة.

وأشار «كاريكا» إلى أنه ارتدى البدلة في حفل زفاف ابنته، موضحًا: «عمري ما لبست بدلة إلا في فيلم 'عايز حقي'، كنت متكتف بسبب البدلة الرسمية، ولكن مرت هذه المرة على خير».

وشدد على أن الكثير من النجوم في الوسط الفني حرصوا على الحضور وتهنئته ومساندته، قائلًا: «في ناس قعدوا من أول الفرح لآخرة وأنا كنت مبسوط بيهم جدًا وبشكرهم من خلال البرنامج».