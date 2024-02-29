عصام كاريكا: «أغنية الأيام سبب نجومية حمادة هلال وكانت معمولة لهاني شاكر»

قال المطرب عصام كاريكا، إنه أحد أسباب انطلاقة الفنان حمادة هلال الفنية، مشددًا على أن أول ألبوم غنائي له كان يحمل اسم «الأيام» والأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا وصنعت من نجومية حمادة هلال.

وشدد «كاريكا»، خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم»، المُذاع عبر شاشة «ON»، على أن المنتج طارق عبدالله هو من عرفه على حمادة هلال قبل النجومية، مؤكدًا أن أغنية «الأيام» الأولى لحمادة هلال كانت للفنان هاني شاكر، ولكنه سافر لأمريكا لمدة شهرين.

ونوه بأن الفنان هاني شاكر لم يكن تعاقد معه بعد على الأغنية، متابعًا: «أما سافر هاني شاكر.. سمعت صوت حمادة هلال وغنينا الأغنية في الأول مع بعض»، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية حققت العديد من النجاحات وجعلتهم أصدقاء حتى هذه اللحظة.

واختتم حديثه، بأنه لحن للفنان حمادة هلال العديد من الأغاني الأخرى، إلا أن «الأيام» كان الألبوم الأشهر له وسبب الانطلاقة القوية والظهور لحمادة هلال.