عصام كاريكا: ندمت على أغنية فيلم اللمبي «حب إيه»

أعرب الفنان عصام كاريكا، عن ندمه على أغنية الفنان محمد سعد «حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه» من فيلم «اللمبي»، موضحًا أنه لو عاد به الزمن لن يكرر هذا الأمر، ويرفض أن يعلم الجيل الجديد شئ عن الحب بالطريقة التي وصفها بـ«اللمباوية» وليس بطريقة أم كلثوم.

صاحب فكرة الأغنية وحققت نجاح كبير

وشدد «كاريكا»، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم»، المُذاع عبر شاشة «ON»، على أنه في هذه الأغنية خرج إلى الشخصية والدور الذي يجسده محمد سعد في الفيلم، موضحًا أنه صاحب فكرة الأغنية والتي حققت نجاحًا كبيرًا، منوهًا بأنه في نهاية الأغنية قلب على شخصيته وطريقته في الإلقاء.

وتابع: «أنا كنت قبل كده بتخانق وبدافع عن التجربة من 10 سنين.. دلوقتي حسيت أني كنت أوفر وهما عندهم حق»، مشددًا على أنه لم يحب ما صنعه في هذه الأغنية رغم أن الجميع يفرق بين إلقاء اللمبي والأغنية الرصينة لأم كلثوم.