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«الصحة» توجّه رسالة مهمة لمرضى الكلى قبل صيام رمضان

كتب:

مريم الخطري
09:04 ص | الخميس 29 فبراير 2024
الدكتور حسام عبدالغفار - المتحدث باسم وزارة الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار - المتحدث باسم وزارة الصحة

وجّهت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات المهمة لمرضى الكلى في رمضان، وذلك في منشور عمّمته على مديرياتها.

زيارة الطبيب قبل رمضان

وطالبت وزارة الصحة والسكان، مرضى الكلى في رمضان بزيارة الطبيب لمعرفة التعليمات المناسبة، حيث توجد فئة من المرضى يُمنع عنهم الصيام نظرا لوجود مضاعفات صحية محتملة، لذا يجب زيارة الطبيب وتحديد البرتوكول العلاجي المُناسب الصيام.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه يجب استشارة أخصائي التغذية لمعرفة النظام الغذائي المناسب، كما يجب تأخير السحور قدر الإمكان وتعجيل الإفطار مع تقسيم الوجبات، مشيرة إلى أهمية تحديد مواعيد العلاج مع الطبيب بشكل عاجل تجنبًا لحدوث مضاعفات صحية.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطالبت وزارة الصحة والسكان، مرضى الكلي حال الرغبة في التواصل مع الوزارة بشأن أي استفسارات، الاتصال من خلال الخط الساخن للوزارة 105 للرد على الاستفسارات والتساؤلات المختلفة وتقديم الرعاية الطبية وإزالة المعوفات إن وجدت، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.