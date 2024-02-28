حسام حسني: الطبيب المصري أعظم ما أنجبت مصر.. وقدم نموذجا عظيما خلال كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر، إن مصر كانت سباقة دائما في مواجهة الأمراض الخطيرة في عهد الرئيس السيسي، وترجم من خلال مبادرات 100 مليون صحة، المخصصة للكشف على جميع الأمراض الخطيرة، منها السمنة والضغط والسكر.

توفير الدواء المحلي لأكثر من 95% من الأمراض الصدرية

وتابع الدكتور حسام حسني، أن الطبيب المصري أعظم ما أنجبت مصر، لما له من دور كبير في علاج المرضى، مشيرا الي أن مصر لها قدرة كبيرة ورائدة في توفير الدواء المحلي لأكثر من 95%، من الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا عظيما في إدارة ملف جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي للأمراض الصدرية، المنعقد الآن بالمتحف القومي للحضارة، بحضور عدد كبير من الوزراء.

مستشفيات الصدر أهم الجبهات التي واجهت فيروس كورونا

قال الدكتور وجدي أمين، إن وزارة الصحة استطاعت تطوير المستشفيات الخاصة بأمراض الصدر، حيث مثلت هذه المستشفيات، أهم جبهة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع الدكتور وجدي أمين، مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان، لعبت دورا كبيرا في ملف دعم رعاية الأمراض الصدرية، مشيرا إلى أنه يجري توفير كل الأدوية المتطورة لعلاج الدرن، موضحة أنه جرى خفض معدل الإصابة بالدرن إلى أكثر من 8%، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، مستمرة في دعم مستشفيات الصدر.