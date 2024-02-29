تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. شوف الكيلو بكام؟

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء نحو 6 جنيهات، إذ تراوح سعر الكيلو في تعاملات اليوم ما بين 88 و89 جنيها، تسليم أرض المزرعة، وفقا لبيان شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الفراخ البيضاء

وتباع الدواجن للمستهلك النهائي في حدود الـ99 جنيها تقريبا، مقابل 106 جنيهات، موضحة أن السبب في تراجع اسعار الفراخ حاليا، هو الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيين بعد إقرار الحكومة صفقة رأس الحكمة، وفقا لما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، مؤكدا أن سعر البانية تراوح ما بين 205 إلى 210 جنيهات، حسب المنطقة، وبلغ سعر وراك الدواجن بين 103 إلى 105 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم

وسجلت أسعار الأعلاف تراجعا كبيرا، إذ بلغ سعر طن الذرة الصفراء 12 ألفا و500 جنيه، مقابل 19 ألفا و500 جنيه، فيما سجل أردب الذرة البيضاء 1700 جنيه مقابل 2600 جنيه زنة 140 كيلو، وبلغ سعر الذرة الرفيعة «حورس» حوالي 2000 مقابل 2800 جنيه للأردب زنة 160 كيلو.

فيما وصل سعر طن فول الصويا اليوم، 29 ألف جنيه للطن، مقابل 44 ألف جنيه بسوق الجملة، وسجل سعر طن الكسبرة سجل 40 ألف جنيه مقابل 70 ألف جنيه، وفقا لما ذكرته البيانات الرسمية الصادرة عن نقابة الفلاحين.