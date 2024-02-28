مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات.. انخفاض كبير وتوقعات بالمزيد

شهدت أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات مفاجأة كبرى بعدما انخفضت بصورة كبيرة، إذ انخفضت بنحو 8 جنيهات في البورصة، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفراخ خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأعلاف التي فقدت ما يصل إلى 3 آلاف جنيه في الطن الواحد، عقب انهيار سعر الدولار في السوق الموازية بفضل الصفقة الكبرى.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات، متضمنةً أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء للمستهلك، فضلًا عن أسعار البط، والبيض.

أسعار الدواجن اليوم

وكشف مجدى جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ هناك انخفاضًا كبيرًا في بورصة الدواجن اليوم، وزف بشرى للمواطنين بزيادة انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنّ أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء سجلت ما بين 88 وحتى 87 جنيهًا مقارنةً بـ 95 جنيهًا للكيلو خلال الأيام الماضية، فيما جاءت أسعار البيع في البورصة وللمستهلك اليوم كالتالي:

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في البورصة ما بين 87 وحتى 88 جنيها، بينما وصلت أسعار الفراخ اليوم للمستهلك ما بين 95 وحتى 105 جنيهات بمختلف المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك ما بين 120 وحتى 140 جنيها.

وتراوح سعر زوج الحمام للمستهلك اليوم ما بين 120 وحتى 150 جنيها حسب الحجم.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو والحمراء ما بين 100 وحتى 105 جنيهات.

وفيما يخص أسعار الفراخ الأمهات اليوم في البورصة فقد بلغت 79 جنيها بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 وحتى 88 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 190 وحتى 215 جنيها باختلاف المنطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وفيما يخص سعر كرتونة البيض اليوم فقد تراجعت أيضًا وشهدت انخفاضًا كبيرًا أيضًا مثل الفراخ، إذ جاءت الأسعار اليوم كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض.. تراوحت بين 145 وحتى 149 جنيهًا في البورصة، لتصل إلى المستهلك ما بين 150 وحتى 160 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر.. سجلت ما بين 150 وحتى 155 جنيها، فيما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 155 وحتى 165 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي للمستهلك نحو 170 جنيها، فيما سجل في البورصة نحو 145 جنيها.

ويتراوح سعر كرتونة البيض بصفارين للمستهلك ما بين 175 وحتى 185 جنيها.