تراجع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 28-2-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024 تراجعا في السوق المحلية، استمرارا لانخفاضها خلال الأيام الماضية، ليسجل سعر كيلو الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم 102 جنيه بدلا من 105، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 105 و115 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل للمٌستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و130 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بـ88 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 105 و115 جنيها للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

سجلت أسعار أجزاء الدواجن اليوم استقرارا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و230 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.