انخفاض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. اعرف بكام

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، انخفاضاً ملحوظاً، في مختلف الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، حيث يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم ما بين 88 إلى 89 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 94 جنيها إلى 98 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

ووفقاً لبيانات بورصة الدواجن، فإن سعر كيلو الفراخ الساسو انخفض ليتراوح ما بين 102 إلى 105 جنيهات للكيلو، كما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 107 إلى 110 جنيهات للكيلو، كما سجل سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 79 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 33 إلى 39 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 12 إلى 13 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 18 إلى 19 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 13 إلى 14 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 10 إلى 11 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 8.5 إلى 9.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 11.5 إلى 12.5 جنيه.