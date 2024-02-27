توقعات بانخفاض أسعار الدواجن قبل رمضان

كشفت بورصة الدواجن عن انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام الثلاث الماضية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 88 جنيها في تعاملات اليوم تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلك النهائي في حدود 93 إلى 95 جنيها.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وأرجع ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن، سبب انخفاض أسعار الدواجن إلى التراجع الملحوظ في أسعار الأعلاف، متوقعا مزيد من التراجع قبل شهر رمضان، بعد إعلان الحكومة عن الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من الأعلاف.

وأعرب عضو اتحاد منتجي الدواجن لـ«الوطن»، عن تفاؤله الكبير بجهود الدولة لتوفير العملة الصعبة، ما ينعكس على سهولة الاستيراد وتوفير خامات الإنتاج بما فيها الإعلاف، مضيفا أنّ أسعار الفراخ والبيض ستشهد مزيدا من الانخفاض الدورة المقبلة بعد تراجع سعر العلف.

الرقابة على الأدوية البيطرية

وطالب نسيم، بمزيد من الرقابة على أسعار الأدوية البيطرية التي تشكل أهمية كبيرة في صناعة الدواجن، موضحا أنّه إذا تراجعت أسعار الأدوية البيطرية والأعلاف سيساعد ذلك المربي في توفير منتج بسعر مناسب إلى جانب تحقيقه لهامش ربح مرضٍ.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ اليوم نحو 88 جنيها للفراخ البيضاء، بينما وصل سعر الساسو إلى نحو 105 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت نحو 39 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن.