«السياحة» تؤجل امتحانات رخصة الإرشاد لمدة شهر

قررت وزارة السياحة والآثار تأجيل امتحان الإرشاد السياحي للمصريين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي ممن يجيدون اللغات النادرة، وكذا المرشدين السابقين الراغبين في إعادة الحصول على ترخيص الوزارة خلال العام الحالي، لمدة شهر بسبب شهر رمضان الكريم.

بدء الامتحانات 16 أبريل 2024

وقالت سمر دسوقي، مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين في وزارة السياحة والآثار، إنّ امتحان الإرشاد السياحي للغات النادرة الذي كان مقررا عقده بداية من 6 رمضان المقبل تقرر تأجيله، ليقام بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 16 أبريل في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

الامتحان في جميع اللغات عدا 5 فقط

وأضافت خلال الخطاب الذي أرسلته إلى النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أنّ امتحان الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي الذي يبدأ يوم 16 أبريل المقبل سكون في كل اللغات عدا «الإسبانية - الإيطالية - الفرنسية - الألمانية - الإنجليزية»، إضافة إلى إجراء الامتحان للمرشدين السياحيين السابقين الراغبين في إعادة إصدار ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي بجميع اللغات دون استثناء.

وعمّمت النقابة العامة للمرشدين السياحيين برئاسة سمير عبدالوهاب، منشورا لجميع المرشدين السياحيين لإخبارهم بالمواعيد الجديدة للامتحانات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وفق ما قررته وزارة السياحة والآثار.