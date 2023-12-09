«المرشدين السياحيين» تمنح موظفيها بالمحافظات إجازة للتصويت في الانتخابات

تحت شعار «خليك إيجابي» يستعد العاملون في القطاع السياحي وقطاع الطيران المدني للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق غدًا وتستمر 3 أيام، وقررت بعض الجهات منح العاملين بها إجازات.

المشاركة الاجتماعية في تلك الانتخابات

وقررت لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين برئاسة سمير عبدالوهاب، اعتبار أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، والتي ستُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية للفترة 2024-2030، إجازة بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين وأيضا النقابات الفرعية، حرصا من النقابة على المشاركة الاجتماعية في تلك الانتخابات.

مصر للطيران تدعو العاملين للمشاركة في الانتخابات

ووجه المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لشركة مصر للطيران، رسالة للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة والتي يقترب عددهم من 30 ألف موظف لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية جاء فيها: «يشهد وطننا الحبيب حدثًا مهمًا أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، وهو انتخابات الرئاسة، أدعوكم للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي والقيام بدوركم الوطني في الإدلاء بأصواتكم لبناء مصر الحديثة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحق في تقرير المصير».