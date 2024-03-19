«الإفتاء» تنهي الجدل حول حكم أخذ حقن الفيتامينات في نهار رمضان (فيديو)

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل حول حكم أخذ حقن الفيتامينات في نهار رمضان، إذ يعاني البعض من مشكلات صحية تضطره للحصول على مثل هذه النوعية من العلاج.

حكم أخذ حقن الفيتامينات في نهار رمضان

وقال الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن حكم أخذ حقن الفيتامينات في نهار رمضان: إن أي أنواع من الحقن لا تفطر من الصيام؛ لأنها دخلت من غير منفذ طبيعي من الجسم .

ما حكم أخذ حقن الفيتامينات في نهار رمضان

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن حكم أخذ حقن الفيتامينات في نهار رمضان، عبر خلال لقاء تليفزيوني على قناة الناس، أن المنافذ الطبيعية في الجسم معروفة، وتتمثل في الفم، لافتا إلى أن الحقنة الشرجية هناك خلاف عليها.

حقن الفيتامينات في نهار رمضان

وتابع «عاشور» في الحديث عن حكم أخذ حقن الفيتامينات في نهار رمضان، أن حقن الفيتامين أو غيرها من الحقن التي تؤخذ عن طريق العضل أو الوريد لا تفطر الصائم، ويجوز لآخذها استكمال صيام رمضان بشكل طبيعي.