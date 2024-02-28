متى آخر موعد لأداء صلاة العشاء؟.. «الإفتاء» توضح

يغفل الكثير من المسلمين عن أداء صلاة العشاء كونها آخر صلاة خلال اليوم، فيأجلها قطاع من الناس إلى وقت متأخر معتقدين وجود متسع من الوقت لأدائها، ومن الممكن أن يغلبهم النوم ولا يؤدوها، لذا نجيب على سؤال ماذا يفعل من غفل عن أداء صلاة العشاء؟.

متى تؤدى صلاة العشاء في حال نسيانها؟

وفي هذا الصدد قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه يجب على المرء أداء الصلاة في أوقاتها، لافتا إلى أنّه في حال نسيان المسلم أداء صلاة العشاء، فإنه بمجرد الاستيقاظ من النوم يصليها ثم يصلي عقبها صلاة الصبح، قائلا «وإن لم يفعل الشخص ذلك فيصح أن يصليها قبل العشاء أو بعد العشاء قضاءً».

متى تعتبر صلاة العشاء قضاءً؟

ولفتت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إلى أنّ صلاة العشاء تكون حاضر إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذّن الفجر فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر قهري، فإن لم يوجد عذر للمصلي فإنه لا ينبغي عليه التأخير، منوهة إلى أن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل.